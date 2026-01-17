Ослабление комендантского часа: в МВД уточнили, что можно делать

В Украине меняют правила комендантского часа / © Associated Press

Власти Украины разрешили ослабление комендантского часа на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

В Министерстве внутренних дел уточнили правила.

В частности, разрешено передвижение пешком или транспортным средством исключительно с целью следования к «Пунктам незламності» или пунктам обогрева. Спецпропуска не нужны.

С собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Военнообязанные должны также иметь военно-учетный документ.

В МВД рекомендуют выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно следовать указаниям органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

«Фактически такой подход применяется во время воздушной тревоги. Указанные правила не упраздняют действующие ограничения, а только дополняют их», — пояснили в ведомстве.

Напомним, во время комендантского часа в Украине будут действовать временные послабления для людей, оставшихся без света, воды или тепла. Речь идет о возможности свободно передвигаться и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «Пунктів незламності» и пунктов обогрева.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, новые правила необходимы, чтобы люди могли получить базовую помощь в условиях энергетического кризиса. Фактически применяется тот же подход, что и во время воздушной тревоги, когда передвижение в безопасные места не ограничивается.

Правительство отмечает, что речь не идет о полной отмене комендантского часа. Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что режим сохраняется, но возможны точечные исключения при длительном отключении электроэнергии или тепла.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет прежде всего о территориях, на которых введено чрезвычайное положение в энергетике. Окончательные решения будут приниматься только по согласованию с военным командованием.