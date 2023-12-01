Ослабление валютных ограничений в Украине: в Раде объяснили, что будет с курсом доллара

В Украине золотовалютные резервы достаточны для того, чтобы не было резкого скачка курса валют.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Это все в контексте политики Национального банка по снятию валютных ограничений. Вы знаете, что месяц назад Национальный банк отпустил валютный курс, перешел к контролируемому рыночному ценообразованию. Это внутри его политики. Основания для этого все есть, золотовалютные резервы достаточно. Ситуация не повлияет на курс гривны, наоборот – это будет отражать реальные рыночные условия и окажет положительное влияние на курсообразование”, — рассказал Данило Гетманцев.

Напомним, что НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан.

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