Ослеп на оба глаза и удалили матку: осудили 31-летнего мужчину, который насиловал и бил котенка в Лубнах

Живодера заметили соседи дома, где он жил, и сообщили об издевательствах над животным волонтерам.

В Лубнах Полтавской области местный житель осужден за издевательство над животным. 31-летний мужчина бил котенка, подвешивал его на веревке и насиловал.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

Лубенской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего местного жителя за умышленное жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Известно, что 31-летний мужчина в ноябре 2020 года в подъезде дома подобрал и принес в свой дом бездоменого котенка возрастом 3-4 месяца.

Мужчина начал издеваться над животным, а в дальнейшем обвязал веревкой шею котенка и подвесил его через окно комнаты, расположенной на 5 этаже.

"Издевательство над животным увидели неравнодушные жители дома и сообщили волонтерам, которые забрали котенка у злоумышленника. Сейчас кошка живет у волонтера. По заключению ветеринаров, животному нанесена закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, гематомы и другие телесные повреждения, в результате которых оно ослепло", — сообщают в прокуратуре.

Приговором Лубенского горрайонного суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 месяцев ареста.

Как сообщают "Факты", 31-летний мужчина, который издевался над котенком, уже ранее был судим. Он вернулся домой из тюрьмы весной прошлого года и поселился в одном из общежитий города.

В ноябре прошлого года соседи Григория несколько дней подряд слушали жалобный приглушенный стон котенка, доносившийся из его комнаты. Один из жителей общежития, который находился на улице. увидел, как из окна 31-летний мужчина спустилась веревка, на которой болтался котенок, привязанный за шею. Мужчина включил видеокамеру на телефоне, чтобы заснять этот вопиющий случай, но в тот же миг котенка затянули обратно в комнату.

Свидетель жестокого обращения с животным позвонил местным зоозащитникам.

"Уже через полчаса после сообщения я стучала в дверь комнаты. Не сразу, но он все же впустил меня. Так же не сразу согласился показать котенка, который был прикрыт одеялом, объясняя это тем, что он спит. Но когда я все же взяла бедное животное, которому на вид было месяцев три-четыре, я ужаснулась. Котенок был полумертвым и не мог двигаться: с большой опухшей головой, с кровоизлияниями в глазах, с перебитой ножкой, со следами удушения и гематомами, с аномально расширенными, невероятно распухшими половыми органами ", — рассказала в суде над живодером зоозащитница Татьяна Нестеренко.

Зоозащитница отобрала котенка у живодера и доставила в ветклинику. Там врачи сказали, что животному жить осталось максимум пару дней.

"На момент обращения в больницу температура тела котенка была 35 градусов. К счастью, назначенное лечение дало результат — наша Виктория, как назвала кошечку ветврач, выжила. К сожалению, она ослепла на оба глаза, один ей вообще пришлось удалить. Виктория перенесла также операцию по удалению матки ", — рассказывает Татьяна Нестеренко.

О случае издевательства над котенком зоозащитница сообщила в полицию. Там открыли соответствующее уголовное производство, а после сбора доказательств передали дело в суд.

Своей вины в суде мужчина не признал. По его словам, он уже нашел котенка в таком состоянии. А по поводу веревки на шее, то мужчина объяснил, что котенок мешал ему убирать и он его временно привязал, а он случайно упал из окна и чуть не повесился.

Брат подсудимого, защищая его на заседании, пытался обвинить Татьяну в разглашении ложных сведений до приговора суда.

Следствие же показало, что котенка мужчина нашел в коридоре общежития здоровым, а у себя в комнате над ним издевался и калечил.

Сейчас кошка Виктория живет у волонтера Татьяны Нестеренко. Несмотря на слепоту, она хорошо ориентируется в помещении и очень любит свою хозяйку. И главное — у нее уже пропал страх перед мужчинами.

Справка: согласно ст. ст. 1, 4 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения» жестокое обращение с животными — это издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее мучения, нанесло им физического страдания, телесные повреждения, увечья или привело к гибели ". Также жестоким обращением является натравливание животных друг на друга и на других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, оставление домашних и сельскохозяйственных животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Напомним, что в столице водитель внедорожника переехал утят, которые переходили дорогу вслед за уткой. Другие водители сигналили ему, но он не отреагировал.

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