Осложнения бывают и при бессимптомной болезни: как COVID-19 влияет на психику и нервную систему

Осложнения бывают и при бессимптомной болезни: как COVID-19 влияет на психику и нервную систему

У тех, кто переболел COVID-19, могут быть даже трудности во время ходьбы.

Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса. Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головные боли вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности при ходьбе;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

В Минздраве отметили, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.

"Защищает от тяжелого протекания только вакцинация", — добавили в Минздраве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.