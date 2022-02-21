Осложнения бывают и при бессимптомной болезни: как COVID-19 влияет на психику и нервную систему

У тех, кто переболел COVID-19, могут быть даже трудности во время ходьбы.
Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.
Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.
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Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса. Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головные боли вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности при ходьбе;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
В Минздраве отметили, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.
"Защищает от тяжелого протекания только вакцинация", — добавили в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарство от COVID.
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