ОСМД смогут взять нулевой кредит на генераторы: Свириденко объяснила условия

В Украине расширили помощь для жителей многоэтажек, чтобы в домах было светло даже во время отключений. ОСМД могут взять кредит под 0% на генераторы или солнечные панели. А государство вернет до 70% их стоимости. Это поможет вам поддержать работу лифтов, насосов для воды и отопления.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Льготное кредитование «5–7–9%»

Государственная программа поддержки реализуется через 43 банка-партнера. ОСМД могут оформить кредит на сумму до 3 млн грн сроком до 3 лет. Процентная ставка зависит от продолжительности ссуды:

до 1 года — 0% ;

до 2 лет — 5% ;

до 3 лет — 7%.

Государственная компенсация стоимости оборудования

Ключевой особенностью программы является безвозвратная помощь от государства, покрывающего значительную часть расходов на закупку оборудования. Сумма компенсации зависит от типа техники:

70% стоимости — на установку солнечных электростанций (СЭС) или тепловых насосов;

50% стоимости — на приобретение дизельных, бензиновых или газовых генераторов.

Как отмечают в Кабинете Министров, программа также покрывает расходы на сопутствующее оборудование и монтажные работы, необходимые для запуска систем. Воспользоваться поддержкой могут официально зарегистрированные ОСМД и ЖСК, имеющие счет в уполномоченном банке. Важным условием является использование оборудования исключительно для нужд дома в качестве общего имущества. На одно объединение установлен предел: один генератор, одна СЭС и один тепловой насос.

Как получить помощь: пошаговая инструкция

Процесс оформления состоит из пяти основных этапов:

Выбор банка. Обратиться в один из 43 банков-участников программы «5–7–9%». Подача заявки. Предоставить пакет документов согласно внутренним процедурам финучреждения. Банковская оценка. Банк проверяет соответствие заявителя критериям программы. Закупка. После одобрения банк перечисляет денежные средства поставщику безналичным расчетом. Выплата компенсации. Государство возвращает часть тела кредита после подтверждения ввода оборудования в эксплуатацию.

«Это позволяет обеспечить бесперебойное функционирование многоквартирных домов, в частности, работу лифтов, насосов, тепла, воды и освещения во время отключений», — отмечают в программе.

