"Основа их "освободительной" кампании": оккупанты ограбили помещение Госпотребслужбы Херсона

В среду, 18 мая, российские захватчики ограбили помещение Госпотребслужбы в Херсонской области, которую они временно оккупировали.

Россияне украли из государственного учреждения все, что "могло иметь некую материальную ценность". В частности, много техники.

Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

"Это основа методики их "освободительной" кампании. Армия, которая борется с ноутбуками и принтерами государственных учреждений", — подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас россияне создают на оккупированной территории условия, когда на рынках почти нет контроля качества пищевых продуктов. В свою очередь, это несет очередной риск для населения Херсона.

"Друзья, внимательно осматривайте, что покупаете, обращайте внимание на срок годности продукта, не рискуйте добавлять кишечную инфекцию на все другие "радости" жизни в оккупации", — обратился Соболевский к жителям оккупированного региона.

Как сообщалось, на выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка. Кафиры не выпускают на украинскую территорию тысячи авто с детьми, женщинами и стариками. Автомобили стоят по несколько суток. Изнуренные люди не имеют ни еды, ни воды, ни отдыха.

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