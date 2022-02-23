"Оснований для тревоги нет" — СБУ о чрезвычайном положении в Украине

"Оснований для тревоги нет" — СБУ о чрезвычайном положении в Украине

В ведомстве просят не паниковать.

Введение чрезвычайного положения в Украине "необходимое и взвешенное" с учетом ситуации, а на повседневную жизнь граждан оно почти не повлияет.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, обнародованном 23 февраля.

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"Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки, информационно-психологические операции, активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп и т.д. Все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их улучшения, защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущение диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны", — отметили в ведомстве.

В СБУ также подчеркнули, что “введение чрезвычайного положения не означает усложнения жизни граждан — ограничения будут устанавливаться в зависимости от специфики каждого региона. Также нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков. Пока нет оснований для тревоги".

Ранее стало известно, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

В Украине введут чрезвычайное положение

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

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