Атака на Украину / © ТСН

Реклама

В ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Основными целями неприятеля стали Киевская и Львовская области.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Реклама

По данным военных, с 18:00 29 июля оккупанты выпустили по Украине 358 средств воздушного нападения: 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов.

Реклама

В частности, враг применил:

четыре противокорабельных ракеты "Циркон"/"Оникс";

девять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23;

61 крылатую ракету Х-101 и "Калибр";

284 ударных БпЛА, среди которых Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Под ударом кроме Киевщины и Львовщины также оказались Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09.00 силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, обезвредили 320 воздушных целей. Среди них:

Реклама

одну баллистическую ракету;

54 крылатые ракеты;

265 ударных беспилотников разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных дронов на 20 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей рухнули еще на 13 локациях. Информация о восьми ракетах уточняется.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжалась и после 09:00, ведь в воздушном пространстве Украины оставались вражеские ударные беспилотники. Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Так, в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Львову. Одна из баллистических ракет полностью разрушила подъезд жилого дома. Спасатели продолжали разбирать завалы и искать людей. К сожалению, не обошлось без жертв в Радушном на Днепровщине — там погибли родители и три ребенка. Президент заявил, что российская армия целенаправленно избивает по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Такие атаки, добавляет он, сознательный террор против мирного населения. Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию и укреплять украинскую противовоздушную оборону.

Новости партнеров