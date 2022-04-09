"Основное месиво еще впереди, хваленые калибры-хринибры ничего не помогают": оккупант пожаловался жене на состояние армии РФ

"Основное месиво еще впереди, хваленые калибры-хринибры ничего не помогают": оккупант пожаловался жене на состояние армии РФ

Оккупант жалуется, что они плохо питаются и получают от ВСУ.

Очередной перехваченный разговор российского оккупанта с женой ярко демонстрирует моральное состояние военных РФ и отношение к ним собственных командиров.

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Ее разместили на странице ГУР Минобороны в Сети ( ссылка на аудио)

Оккупант позвонил жене и пожаловался на плохое питание – вместо сухпаев выдают малосъедобные консервы.

"Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушеницу, а там одни задницы куриные. У зампотыла пропал КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего", — рассказывает оккупант.

Также оккупант жалуется на свое командование.

"Слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему. Семена еще впереди основное. Хваленые калибры-хринибры ничего не помогают", — говорит оккупант.

Его же жена, выслушав, заключила, что "план не сработал".

Россиянин в конце разговора заметил, что ему бы дотянуть до пенсии и уйти из армии.

Напомним, что оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим близким. И знаете, чего они больше всего хотят? Чтобы их сыновья никогда в жизни не шли в русскую армию.