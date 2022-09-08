Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – оперативное командование "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне достаточно динамична, но контролируется силами обороны.

Напомним, кафиры усилили "контрдиверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан.

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