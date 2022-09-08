Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – оперативное командование "Юг"

Дата публикации
Просмотры
2801
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 07.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне достаточно динамична, но контролируется силами обороны.

  • Существенных изменений в составе и положении противника не отмечено.
  • Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.
  • За день враг 6 раз атаковал авиацию украинской позиции.
  • Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину.
  • Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, кафиры усилили "контрдиверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан.

Читайте также:

Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН

Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация