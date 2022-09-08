Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 07.09.2022.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ситуация в операционной зоне достаточно динамична, но контролируется силами обороны.
- Существенных изменений в составе и положении противника не отмечено.
- Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.
- За день враг 6 раз атаковал авиацию украинской позиции.
- Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину.
- Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, кафиры усилили "контрдиверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан.
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