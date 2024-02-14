Основной удар российских ракет был по роддому: МВД о циничной атаке на Селидово

Во время ночного обстрела по Селидову в Донецкой области основной удар был по родильному отделению больницы. Всего в медицинском заведении на момент "прилета" было около 200 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Тяжелая ночь в Селидово Донецкой области: враг обстрелял медицинское учреждение и дом. оккупанты ударили по больнице около часу ночи. Десятки пациентов – в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области", — подчеркнул глава МВД.

Клименко подтвердил, что из-под завалов медучреждения были изъяты тела трех человек, среди них – ребенок 2015 года рождения. Спасателям удалось спасти 6-месячного младенца Кроме того, шесть человек, среди которых также ребенок, получили ранения.

Между тем в пресс-службе Нацполиции сообщили, что оккупаты убили трех пациентов: 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении.

Напомним, ночью против 14 февраля РФ дважды ударила ракетами по больнице и пятиэтажке в Селидово Донецкой области. оккупанты уничтожили инфраструктуры прямыми попаданиями. Предварительно россияне выпустили по городу четыре ракеты.

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