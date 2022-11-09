Основные цвета Нового 2023 года по восточному календарю: принесут счастье и успех

Новый год 2023: какие цвета принесут успех и счастье

По словам астрологов, главными цветами грядущего Нового 2023 Черного Водяного Кролика станут голубой, красный, розовый, желтый и зеленый. А вот оранжевого и коричневого лучше избегать, чтобы не столкнуться с несчастьями.

Если носить одежду в основных цветах года, украшать в этих оттенках дом, то можно вовлечь в свою жизнь благополучие, улучшить финансовое положение, обрести любовь и создать семейное счастье.

Красный цвет – символ роста, развития, энергии жизни. Голубой символизирует стихию воды, которая станет основной в Новом 2023 году. Он помогает укрепить интеллектуальную активность, смекалку и воображение. Розовый – настоящий магнит для любви. Зеленый оттенок привлекает финансовые потоки и активирует жизненную энергию, которая необходима для успеха по разным делам.

Восточный гороскоп на Новый 2023: какой цвет счастлив для каждого знака Зодиака

Крыса — в грядущем 2023 году Крысам принесет удачу красный цвет. Поэтому астрологи рекомендуют носить аксессуары и одежду во всех его оттенках. Так вы сможете повысить уверенность в себе и своих силах, завоевать в глазах начальства и коллег авторитет, привлечь карьерный успех и деньги в свою жизнь. Бык – найти гармонию во всех делах поможет представителям этого знака Зодиака небесно-голубой цвет. С помощью такого оттенка можно будет наладить отношения с близкими людьми. Тигр – для них главным цветом 2023 года станет лаймово-зеленый. Аксессуары и одежда в этом оттенке помогут восстановить запасы энергии и улучшить здоровье. Вас сразу привлекут к интересным проектам на работе, которые укрепят финансовое состояние семьи. Кролик – для представителей этого знака Зодиака грядущий год будет самым успешным. А приумножить капитал, грамотно распоряжаться деньгами, принимать правильные решения, стать спокойным и рассудительным поможет коралловый цвет. Дракон — для духовного прогресса 2023 станет решающим, ведь самопознание поможет открыть новые горизонты и перспективы. Если носить одежду и аксессуары цвета фукции, а еще твердо стоять на ногах, не позволяя иллюзиям одерживать верх, то представители этого знака Зодиака найдут свои сильные стороны и внутреннюю гармонию. Змея – год будет удачным, если привлечь в свою жизнь пурпурный цвет. В таком случае можно будет добиться успеха в личной жизни и профессиональной сфере. Этот цвет считается символом могущества и власти. Лошадь – настоящим оберегом в грядущем 2023 году Новом году станет для представителей этого знака серебристо-голубой цвет. Он же поможет обрести настоящую любовь. А со своей второй половинкой преодолевать препятствия и затруднения на пути будет гораздо проще. Коза – жизненная энергия будет на вершине, ведь Черному Водяному Кролику импонируют динамичные и активные представители этого знака Зодиака. Лучшим цветом станет зеленый. Он поможет претворить в жизнь все свои желания и расширить горизонты. Обезьяна – цветом удачи станет вишневой. С его помощью вы сможете правильно распределить семейный бюджет, планировать доходы и укрепить финансовое положение. Большую радость принесут и перемены в личной жизни. Вам могут сделать предложение руки и сердца, если носить одежду и аксессуары в вишневом оттенке. Петух – цвет грядущего Нового 2023 года – кобальтовый. Он поможет переосмыслить свои убеждения и взгляды, взглянуть на ситуацию под другим углом. Такие изменения могут стать отличным толчком к преобразованиям. Собака – счастье в Новом году представителям этого знака принесет розовый цвет. Приняв его к сведению, вы сможете наладить отношения со своими родственниками и встретить дорогого сердца человека. Свинья – представителям этого знака Зодиака 2023 год принесет настоящую удачу. Если вы будете носить одежду и аксессуары в лавандовом цвете, то сможете добиться профессиональных успехов и построить месте отношения с близким человеком.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.