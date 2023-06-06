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Основные ошибки, мешающие похудеть летом: мнение нутрициолога

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
3752
Время на прочтение
2 мин
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Основные ошибки, мешающие похудеть летом: мнение нутрициолога

Основные ошибки, мешающие похудеть летом / Фото: pixabay.com

Лето – лучшее время для того, чтобы похудеть. Ведь в этот период организм начинает активно расщеплять жиры. Но многие люди допускают ошибки, мешающие похудеть летом. Читайте о них в материале ТСН.ua.

В своем профиле в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук рассказала об основных ошибках, которые часто совершают те, кто хочет летом похудеть и выглядеть хорошо.

Почему именно летом – лучшая пора для похудения

В летнее время на столе появляется большое количество сезонных овощей и фруктов. Также существуют и другие причины:

  • хочется побольше гулять и заниматься всевозможными физическими активностями;
  • организм в жару хочет меньше есть;
  • мотивация растет, ведь хочется одеть открытую одежду, сходить на пляж;
  • поднимается настроение через солнышко, буйство красок, а потому не нужно "радовать" себя едой.

Основные ошибки, мешающие летом похудеть

  1. Применение монодиет – не стоит есть одну гречку, огурчики или пить только кефир, ведь только сбалансированное питание ведет к красоте и здоровью.
  2. Потребление разных напитков в жару – обычно все мы хотим в жару выпить чего-нибудь освежающего, но жажду лучше утоляют не холодные, а теплые напитки. Не стоит добавлять в свой рацион сладкие газированные напитки, магазинные соки, морсы. В них много сахара, что негативно влияет и на здоровье и вес. Алкогольные же напитки обезвоживают организм.
  3. "Отрывание" в отпуске — конечно, когда человек находится в отпуске, он как бы "отпускает" свои желания на свободу. В такие моменты часто переедают, даже не чувствуя голода. А потому из отпуска многие приезжают с лишними килограммами.
  4. Поедание мороженого бесконтрольно – мороженое из магазина можно назвать настоящей "сахарной бомбой", а потому его лучше заменить домашними мороженым или сорбетами.
  5. Исключение из рациона жиров – считается, что летом нужно есть только легкую пищу, чтобы лишний раз не отягощать пищеварение. Но это не верный подход. Необходимо добавить полезные жиры в свой ежедневный рацион.
Дата публикации
Просмотры
3752
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