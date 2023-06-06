Основные ошибки, мешающие похудеть летом: мнение нутрициолога

Лето – лучшее время для того, чтобы похудеть. Ведь в этот период организм начинает активно расщеплять жиры. Но многие люди допускают ошибки, мешающие похудеть летом. Читайте о них в материале ТСН.ua.

В своем профиле в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук рассказала об основных ошибках, которые часто совершают те, кто хочет летом похудеть и выглядеть хорошо.

Почему именно летом – лучшая пора для похудения

В летнее время на столе появляется большое количество сезонных овощей и фруктов. Также существуют и другие причины:

хочется побольше гулять и заниматься всевозможными физическими активностями;

организм в жару хочет меньше есть;

мотивация растет, ведь хочется одеть открытую одежду, сходить на пляж;

поднимается настроение через солнышко, буйство красок, а потому не нужно "радовать" себя едой.

Основные ошибки, мешающие летом похудеть