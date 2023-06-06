Основные ошибки, мешающие похудеть летом: мнение нутрициолога

Лето – лучшее время для того, чтобы похудеть. Ведь в этот период организм начинает активно расщеплять жиры. Но многие люди допускают ошибки, мешающие похудеть летом. Читайте о них в материале ТСН.ua.
В своем профиле в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук рассказала об основных ошибках, которые часто совершают те, кто хочет летом похудеть и выглядеть хорошо.
Почему именно летом – лучшая пора для похудения
В летнее время на столе появляется большое количество сезонных овощей и фруктов. Также существуют и другие причины:
- хочется побольше гулять и заниматься всевозможными физическими активностями;
- организм в жару хочет меньше есть;
- мотивация растет, ведь хочется одеть открытую одежду, сходить на пляж;
- поднимается настроение через солнышко, буйство красок, а потому не нужно "радовать" себя едой.
Основные ошибки, мешающие летом похудеть
- Применение монодиет – не стоит есть одну гречку, огурчики или пить только кефир, ведь только сбалансированное питание ведет к красоте и здоровью.
- Потребление разных напитков в жару – обычно все мы хотим в жару выпить чего-нибудь освежающего, но жажду лучше утоляют не холодные, а теплые напитки. Не стоит добавлять в свой рацион сладкие газированные напитки, магазинные соки, морсы. В них много сахара, что негативно влияет и на здоровье и вес. Алкогольные же напитки обезвоживают организм.
- "Отрывание" в отпуске — конечно, когда человек находится в отпуске, он как бы "отпускает" свои желания на свободу. В такие моменты часто переедают, даже не чувствуя голода. А потому из отпуска многие приезжают с лишними килограммами.
- Поедание мороженого бесконтрольно – мороженое из магазина можно назвать настоящей "сахарной бомбой", а потому его лучше заменить домашними мороженым или сорбетами.
- Исключение из рациона жиров – считается, что летом нужно есть только легкую пищу, чтобы лишний раз не отягощать пищеварение. Но это не верный подход. Необходимо добавить полезные жиры в свой ежедневный рацион.