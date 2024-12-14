Основные ошибки во время завтрака, которые могут испортить фигуру

Как известно, чтобы иметь хорошую фигуру и крепкое здоровье нужно обязательно есть завтрак. Однако оказалось, что завтрак еще не гарантирует тонкую талию. Ведь многие утром допускают три основных ошибок, которые могут даже навредить здоровью. Каких именно читайте в материале ТСН.ua.
Об ошибках рассказала для DailyMail австралийская диетология Сьюзи Баррелл. Большинство людей даже не замечают становящихся заложниками не совсем полезных привычек, от которых нужно отказаться как можно скорее.
Вот что это за ошибки:
- Поздний завтрак — если вы мечтаете о подтянутой фигуре и следите за своим здоровьем, следует начинать завтрак не позднее чем через два часа после того, как вы проснулись и встали с постели. Следует также помнить, что период между 9 и 10 утра считается не лучшим для метаболизма.
- Нехватка белковых продуктов – белки являются именно теми веществами, которые помогают вашему организму дольше оставаться сытым. Поэтому их нужно обязательно добавить к завтраку. А вот углеводы (например, хлопья или бутерброды) приводят к резкому скачку сахара в крови, а потому вы скорее почувствуете голод. Диетология советует каждый день съедать на завтрак не менее 20 г белков. Хорошим вариантом могут стать яйца, греческий йогурт, белковый коктейль.
- Выпиваете калорийный кофе – этот пункт может многих удивить, но большинство людей выбирают на завтрак именно кофейные напитки (капучино или латое макято), которые содержат не только кофеин, но и большое количество сливок, молока, сахара и подсластителей. Если учесть количество калорий, то такой напиток может полностью заменить сытный завтрак. Однако пользы от него вы не получите. А вот "чистый кофе" запускает метаболизм и не такой калорийный.