Основные ошибки во время завтрака, которые могут испортить фигуру

Как известно, чтобы иметь хорошую фигуру и крепкое здоровье нужно обязательно есть завтрак. Однако оказалось, что завтрак еще не гарантирует тонкую талию. Ведь многие утром допускают три основных ошибок, которые могут даже навредить здоровью. Каких именно читайте в материале ТСН.ua.

Об ошибках рассказала для DailyMail австралийская диетология Сьюзи Баррелл. Большинство людей даже не замечают становящихся заложниками не совсем полезных привычек, от которых нужно отказаться как можно скорее.

Вот что это за ошибки: