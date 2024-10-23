Основные усилия враг проявляет на Покровском направлении – Генштаб

Агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 22.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Сегодня уже произошло 122 боевых столкновения. Государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 122 КАБ. Кроме того, российские захватчики задействовали для ударов 718 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. Две вражеские атаки продолжаются.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 72 захватчика, уничтожили боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 32 БпЛА, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники. Кроме того, повреждены две артсистемы и четыре автомобиля окупантов.

12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозового подразделения Сил обороны отразили девять атак. Продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 14 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Бои продолжаются вблизи Грековки и в районе Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово. Силами обороны отражены 34 штурмовых действия противника, шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 ранеными. Уничтожены танк, четыре боевых бронированных машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем авто и четырем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении захватчик тоже достаточно активен — в настоящее время суток зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются в 14 локациях.

На Времевском направлении сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявления и Великой Новоселки. Одна атака продолжается.

На Ореховском направлении враги пытались продвинуться на позиции украинских войск в районе Роботиного, потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины были остановлены четыре попытки окупантов атаковать наши позиции.

"Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского. Бьем врага и приближаемся к нашей Победе! Слава! Слава!"

К слову, по данным аналитиков Deep State, враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лисовки.

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