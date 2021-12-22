Особые потребности: компания Mars Украина предоставила благотворительную помощь киевскому центру для детей и молодежи с инвалидностью

В декабре 2021 года центр оказания социальных услуг для детей и молодежи с инвалидностью, работающий при общественной организации «Семья для лиц с инвалидностью» в помещении ДОУ №432 города Киева, получил благотворительную финансовую помощь от компании Mars Украина. Выделенные средства пошли на приобретение видеооборудования, необходимого для сбора данных с целью выполнения поведенческой терапии.

Ежедневно в центре получают дневной уход 8 детей с тяжелыми формами инвалидности, еще 10 детей посещают индивидуальные занятия по сменному графику и 20 молодых людей занимаются в молодежном отделении 1-2 раза в неделю. Практически у всех пользователей есть серьезные поведенческие нарушения, которые мешают им эффективно взаимодействовать во время коррекционно-развивающих занятий. Поэтому сотрудники центра используют методы поведенческой терапии, требующие длительного наблюдения за детьми в разных обстоятельствах и детального поведенческого анализа.



Александра Посевнич, член правления ОО "Семья": "В каждой семье и в каждом коллективе бывает всякое, дети часто шалят. Новые педагоги могут сразу не сориентироваться, как вести себя в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы сотрудники перенимали опыт друг друга, могли советоваться, камеры видеонаблюдения крайне необходимы в центре".

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Видеонаблюдение также помогает поддерживать высокий уровень безопасности. Сотрудники могут видеть подопечных во всех комнатах, быстро реагировать на определенные обстоятельства. А родители более спокойны за своих детей, которых оставляют в центре с девяти до пяти. Они могут получать отчет о том, как вел себя ребенок в течение дня, какое у него было настроение, и обсуждать с воспитателями вопросы обучения.



Компания Mars Украина уже много лет оказывает благотворительную помощь общественной организации "Семья" и родителям, воспитывающим детей и молодежь с инвалидностью.

"Благотворительная помощь нашей компании направлена на создание возможностей для развития детей с особыми потребностями. Теперь сотрудники центра и родители будут иметь больше практических знаний об особенностях поведения своих детей, смогут поделиться этими знаниями с остальными. Это еще один маленький шаг для формирования в нашей стране инклюзивного общества", — рассказал Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украина.