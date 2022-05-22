Особый правовой статус граждан Польши в Украине: Зеленский анонсировал новый законопроект

В парламент его внесут в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
Об этом рассказала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
"Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", — отметила она.
Подробности о законопроекте президента пока не сообщили.
Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину.
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