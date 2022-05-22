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Особый правовой статус граждан Польши в Украине: Зеленский анонсировал новый законопроект

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Особый правовой статус граждан Польши в Украине: Зеленский анонсировал новый законопроект

Фото: Офис президента Украины

В парламент его внесут в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом рассказала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", — отметила она.

Подробности о законопроекте президента пока не сообщили.

Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину.

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