Особый способ хранения овощей, чтобы они оставались свежими до весны

Конец лета – это период созревания большого количества овощей. Конечно, хочется, чтобы они оставались свежими подольше. Ведь так приятно полакомиться овощным рагом или домашним борщом зимой. Читайте в материале ТСН.ua об уникальном способе хранения овощей до весны.

Хозяин из Винницкой области Виталий Помайло рассказал "Фактам" о том, как хранить овощи для борщового набора свежими вплоть до апреля. По его словам, нужно использовать обычную яму. Так продукты будут находиться в максимально естественных условиях и будут смаковать гораздо дольше.

Уникальный способ хранения овощей до весны: в чем особенность

Самое важное, что вам не нужен ящик для хранения овощей или другой контейнер. А перечень действий таков:

Тщательно все перебрать, чтобы среди свежих овощей не было гнили, поврежденных или больных продуктов. Просушить овощи на солнце два-три дня. На 5-7 дней положить их в прохладном месте, чтобы они остыли. Перед тем как закопать овощи в землю, их снова нужно вынести на солнце и оставить на 2-3 часа.

Ему следует копать рядом с домом или хозяйственными пристройками. Место выбирать сухое, без грунтовых вод. Для хранения овощей идеально подойдет яма до метра в глубину и 1,5-2 метра в ширину. Дно желательно выстелить древесной золой, хвоей, подсушенными листьями ореха.

Не забудьте поместить внутрь ямы для хранения овощей "душник" – это конструкция, которая по форме напоминает трубу и изготавливается из неплотно взбитых досок. Сделать ее можно также из скрученной соломы. Отверстие "душника" располагают на поверхности земли. Его нужно немного прикрыть. Например, сделать крышу из двух кусочков жести. Эта труба нужна, чтобы внутрь ямы попадал свежий воздух. Однако если зимой ударят сильные морозы, его сразу прикрывают, чтобы овощи не замерзли.

Вокруг "душника" нужно выстелить сухие снопы фасоли (их перед этим обмолачивают) или сухой камыш. Сверху насыпать овощи, затем следует тонкий слой соломы. На солому Виталий Помайло советует положить древесные дощечки, а позже присыпать эту всю конструкцию 2-сантиметровым слоем земли. Сверху не забудьте добавить слой сухих листьев.

Викдривать яму для хранения овощей следует не раньше декабря. Однако можете быть уверенными – если все сделать правильно, продукты будут оставаться свежими и из них вы сможете приготовить вкусный борщ.