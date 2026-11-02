"Особый вид жестокости": как хакеры атаковали "Воздушную тревогу" и почему это опасно

Хакеры атаковали "Воздушную тревогу" / © ТСН

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Вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" начали получать ложные предупреждения о радиационной опасности, химических угрозах. В одном сообщении упоминались российская баллистическая ракета "Орешник" и предполагаемое ядерное нападение.

Об этом пишет Newsweek .

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За семь минут сервис зафиксировал 122 фальшивых оповещения. В частности, 103 оповещения о воздушной тревоге после хакерской атаки на приложение. Более 6,6 миллиона человек в Украине ежедневно пользуются этим сервисом для предупреждения заранее о российских атаках.

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Те же оповещения распространились через различные посторонние службы оповещения, которые опираются на официальные данные. Некоторые уличные громкоговорители во Львовской области даже транслировали ложное радиационное предупреждение.

Приблизительно в 2:45 утра по московскому времени в понедельник пользователи российского приложения Министерства чрезвычайных ситуаций получили предупреждение о том, что ядерные боеголовки направляются в регионы по всей стране. Некоторым было приказано запастись едой и укрытием в подвалах на три недели. Подобные сообщения появились в региональных каналах экстренных служб Telegram и MAX, российском государственном приложении для обмена сообщениями.

На данный момент неизвестно, кто стоял за атаками, были ли они связаны между собой.

"Существует особый вид жестокости во вмешательстве в систему предупреждения гражданского населения. В отличие от военного радара или линии связи на поле боя ее цель почти полностью гуманитарна: дать беззащитным гражданам лучший шанс спастись от потенциально смертельной угрозы", — говорится в статье.

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Отмечается, что ложные тревоги могут терроризировать и деморализовать население, еще больше нарушить и без того неопределенную, сложную жизнь и постепенно подорвать их доверие к инструментам, предназначенным для их защиты.

"Если повторные вторжения сделают систему предупреждения ненадежной или убедят гражданских игнорировать настоящие угрозы, эта психологическая война может иметь смертельные физические последствия. Как только такая атака происходит, власти также вынуждены принимать меры", — отметил автор.

"Сегодня посторонние вмешались в работу приложения. Мы выключили push-уведомления и временно приостановили его работу", — написали в официальном Telegram-аккаунте украинской системы воздушного оповещения.

В 22:54 alerts.in.ua сообщил об атаке типа "отказ в обслуживании" на свой веб-сайт. Он был вынужден потратить более часа на перекрестную проверку настоящих извещений со сфабрикованными записями, прежде чем смог удалить те, что установили хакеры.

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Другой сервис eTryvoga временно приостановил автоматические уведомления о воздушной тревоге, восстановив их в 00:15.

Главное приложение по воздушному оповещению поэтапно вернулось к работе в течение ночи, но в течение нескольких часов оставалось без карты в реальном времени, которая показывает подвижные воздушные цели. Выключение приложения для его восстановления увеличивает вероятность того, что настоящие атаки нанесут еще больший вред.

С 1 июля по 24 сентября 2026 года по всей Украине было зафиксировано более 7700 региональных оповещений о воздушной тревоге. Это на 27% больше, чем за тот же период с апреля по июнь.

Кибератака на "Воздушную тревогу" — главное

Поздно вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" массово получили фейковые уведомления о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях. Из-за вражеского вмешательства работу сервиса временно приостанавливали.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице нет радиационной угрозы . Там заявили о вмешательстве в приложение "Воздушная тревога" и заверили, что столичная система оповещения работает штатно.

Приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновило работу после несанкционированного вмешательства посторонних. В частности, пользователи снова получают push-уведомления о воздушных тревогах.

Вскоре после инцидента с украинским приложением "Воздушная тревога" в России неизвестные осуществили кибератаку на официальное приложение "МЧС России" и региональные каналы Министерства чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX. В результате пользователи получили ложные уведомления о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.

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