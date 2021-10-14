"Осознаем низость политики РФ": "консульство" России в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников Украины

На странице "консульства" появилось смелое поздравления народа Украины с Днем защитника и защитниц.

В Сети появилось поздравление украинцев с Днем защитников и защитниц Украины от имени сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. В нем говорится об агрессии РФ в отношении Украины и несогласии работников диппредставительства с политикой России.

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Приветственные слова разместили на странице "консульства" в инстаграм.

"Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой.

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора, Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине.

Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствия.

Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой.

Слава Украине! Генеральный консул Демьяненко И.", — говорится в сообщении.

Пользователей- Сети прокомментировали сообщение:

Слава Украине!

Признавайтесь честно, вас взломали?

Отряд самоубийц.

Им аккаунт взломали.

Правда, оказалось, что указанная страница в инстаграм, где разместили соответствующее приветствие, не принадлежит дипломатическому представительству. Таким образом неизвестный патриот по случаю праздника потроллил консульство РФ в Харькове.

С аккаунта пользователя, разместившего скандальное поздравление от имени консульства, можно узнать, что человек путешествует по Харьковской области, делает фотографии и делится впечатлениями, описывая их под своими публикациями. Также из комментариев стало понятно, что фотограф скорее всего перебрался в Украину из России, а своим приветствием сегодня извинился перед украинским народом.

В России же, как всегда, не разобравшись, устроили истерику и заявили, что аккаунт консульства РФ в Харькове взломали. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Имел место злом", — сообщили в посольстве РФ и добавили, что доступ к аккаунту восстанавливают. Правда, к какому именно, не уточнили.

В публикации российских СМИ говорится о том, что на указанной странице размещены два поста, в одном из них опубликованы фамилии и имена людей, которые "присоединяются к поздравлению". Это "сотрудники спецподразделения СВР" Заслон ","сотрудники МИД РФ", "сотрудники ГУ ГШ ВС РФ", "административно-технический персонал", "сотрудники из числа граждан Украины", "агенты ФСБ РФ на территории Харькова". Еще один пост — приветствие консульства с Днем защитников и защитниц Украины и уверяют, к этим публикациям работники консульства отношения не имеют.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и вийськовослужбовиць с Днем защитников и защитниц Украины.

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