"Осознают, как ошибались": дочь генерала Келлога оценила приезд спецпредставителей Трампа в Украину

Владимир Зеленский со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве / © Associated Press

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Приезд в Украину спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может изменить их представление о нашей стране.

Об этом в интервью «Суспільному» сказала Меган Моббс, дочь американского генерала Кита Келлога, который в 2025 году был спецпредставителем президента США по Украине.

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Отвечая на вопрос о важности приезда в Киев Уиткоффа и Кушнера, Меган Моббс подчеркнула, что приезд сюда может изменить представление об Украине.

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Дочь Кита Келлога отметила, что часто американцы, которые раньше не верили в Украину и ехали сюда со скепсисом, «возвращались домой влюбленными в вас».

«Моя большая надежда и страстное желание — чтобы Уиткофф и Кушнер приехали сюда и осознали, как ошибались, что они не понимали и не могли оценить устойчивость украинского народа, не понимали, что происходит и за что борется Украина», — сказала Моббс.

Напомним, 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

В воскресенье, 6 сентября, спецпредставители Трампа прибыли в Киев. В Украину они ехали поездом. Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.

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