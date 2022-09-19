Оспа обезьян в Украине: в Минздраве сообщили о состоянии первого больного

В Минздраве заявили, что не будут называть место регистрации случая заболевания, чтобы полностью обеспечить комфорт пациента и избежать травли.

Первый выявленный в Украине пациент с идентифицированным заболеванием оспой обезьян имеет легкое течение заболевания, однако был госпитализирован для перестраховки.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга, пишет "Зеркало недели".

"Здесь речь идет о том, как и в случае с первыми инфицированными коронавирусом, что это важно для врачей — понимать, какое течение имеет заболевание, симптоматику, методы лечения. Госпитализировать пациента было решено именно по этой причине", — отметил он.

При этом в Минздраве заявили, что не будут называть место регистрации случая заболевания.

Кузин также напомнил, что в июле в Украину было доставлено 5000 ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян, поэтому есть возможность выявлять заболевание в каждом из регионов.

"В случае, если человека наблюдает у себя похожие на оспу обезьян симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головные боли и т.д., следует обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других", – рекомендовал он.

Напомним, 15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты Минздрава, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Обезьянья оспа — редкая инфекция, которая в основном распространяется через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерные сыпи. Болезнь обычно распространяется во время тесного контакта и редко обнаруживается вне Африки.

Обезьянья оспа в Украине: лабораторно подтвердили первый случай

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