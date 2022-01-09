Останется без программного обеспечения и сопутствующих технологий: в США заговорили о новых санкциях в отношении России, если она нападет на Украину

Останется без программного обеспечения и сопутствующих технологий: в США заговорили о новых санкциях в отношении России, если она нападет на Украину

Санкции могут включать значительные ограничения на экспортируемую из США продукцию в Россию.

В США администрация президента Байдена обнародовала новое решительное предупреждение России, если она продолжит угрозу вторжения в Украину.

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Об этом сообщает Assotiated Press.

Американские официальные лица заявили о возможности постепенного изменения решений о предстоящей стратегической позиции США в Европе, а также акцентировали на том, что Россия получит изнурительные санкции, если она вторгнется в Украину.

В дополнение к прямым санкциям против российских организаций, эти санкции могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, и иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.

В случае российского вторжения в Украину "мы – в координации с нашими союзниками и партнерами – немедленно нанесем серьезные и огромные затраты на экономику России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля", – сказал изданию чиновник из администрации президента.

Кроме санкций в отношении энергетики и потребительских товаров США и их союзники рассматривают запреты на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, которые используют американское оборудование. По словам чиновников, Россия может быть добавлена в наиболее ограниченную группу стран с целью экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Воздействие может распространиться на авиационную электронику, станки, смартфоны, игровые консоли, планшеты и телевизоры.

Такие санкции также могут быть направлены на критически важную российскую промышленность, включая ее секторы обороны и гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям России, будь то в сфере искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

После встречи в понедельник в среду состоятся дискуссии между Россией и членами НАТО, а в четверг – с более широкой европейской аудиторией.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки собираются предоставить Украине дополнительную военную помощь на фоне российской агрессии. По плану – отправить в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Stinger".

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