"Остается главная угроза для нас": Песков об обнародованном проекте документов по гарантиям безопасности Украины

В Кремле уже на них отреагировали.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что амбиции Украины присоединиться к НАТО представляют угрозу безопасности России, сообщает "Европейская правда".

"Никто не скрывает, что этим документом они подразумевают вступление Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции", — процитировало Пескова российское агентство "РИА Новости".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном поднятии украинского флага.

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