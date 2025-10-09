- Дата публикации
Остается ли Украина без газа этой зимой: Зеленский ответил
Зеленский заверил, что у Украины есть четкий план действий на случай ударов по газовой инфраструктуре
Россия усилила удары по газовой инфраструктуре. Однако Владимир Зеленский, что у Украины есть планы «А» и «Б» в связи с этими атаками.
Об этом он сказал в разговоре с журналистами.
«Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас сильно давление российских атак. У нас есть план „А“ и есть план „Б“. В плане „Б“, если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план „Б“. План „А“, когда мы больше используем свою добычу. В плане „Б“ понимаем, где брать деньги, которые необходимы», — пояснил глава государства.
Ранее президент Зеленский рассказал, будет ли в Украине блекаут.