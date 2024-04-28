Остается ли Украина без помощи в случае победы Трампа на выборах: в МИД Польши удивили заявлением

Именно при президентстве Трампа Украина впервые получила противотанковые системы Javelin, напомнили в МИД Польши.

В Министерстве иностранных дел Польши полагают, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США не оставит Украину без военной поддержки.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью партнерскому издательству Politico Axel Springer.

Такой вывод польский дипломат сделал из того, что Трамп не протестовал против предоставления военного пакета для Украины в 60 миллиардов. Поэтому, по его словам, это говорит о том, что отношение бывшего президента к Украине может измениться.

"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что Трамп увидел, что эта оппозиция о помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам быть переизбранным", — считает Сикорский.

Он также напомнил, что именно при президентстве Трампа Украина впервые получила противотанковые системы Javelin.

"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил дипломат Польши.

Напомним, издание FT считает, что Украина может столкнуться с давлением, чтобы продемонстрировать успехи на фронте до выборов в США.

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