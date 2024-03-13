Остается только одно ограничение для уклоняющихся: нардеп назвал, какое именно

Комитет ВР отклонил все предложения по временным ограничениям для уклонистов, а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством.
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны решил отклонить все предложения по наказанию уклонистов, кроме одного – ограничение управления транспортным средством.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", член профильного комитета ВР Александр Федиенко.
По его словам, ежедневно рассматривается около 300 поправок.
"При этом Комитет отклонил все предложения по временным ограничениям для уклонистов, а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством", – отметил нардеп.
Федиенко уточнил, что действующее законодательство не мешает ТЦК проводить мобилизацию, но новый законопроект "прежде всего должен дать мотивацию, а также усовершенствовать работу ТЦК".
"У нас многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят. Законопроект позволит выявить тех граждан, которые не состоят на учете, при этом состоят в других реестрах", — добавил депутат.
Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.
Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации. Он также говорил, что будет только одно ограничение, которое могут ввести против уклонистов.
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что документ, скорее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он только в середине мая.
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