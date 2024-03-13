Остается только одно ограничение для уклоняющихся: нардеп назвал, какое именно

Комитет ВР отклонил все предложения по временным ограничениям для уклонистов, а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны решил отклонить все предложения по наказанию уклонистов, кроме одного – ограничение управления транспортным средством.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", член профильного комитета ВР Александр Федиенко.

По его словам, ежедневно рассматривается около 300 поправок.

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"При этом Комитет отклонил все предложения по временным ограничениям для уклонистов, а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством", – отметил нардеп.

Федиенко уточнил, что действующее законодательство не мешает ТЦК проводить мобилизацию, но новый законопроект "прежде всего должен дать мотивацию, а также усовершенствовать работу ТЦК".

"У нас многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят. Законопроект позволит выявить тех граждан, которые не состоят на учете, при этом состоят в других реестрах", — добавил депутат.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации. Он также говорил, что будет только одно ограничение, которое могут ввести против уклонистов.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что документ, скорее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он только в середине мая.

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