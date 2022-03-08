"Остается вероятность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ": Генштаб Минобороны

Военные подразделения Беларуси находятся в полной боевой готовности.
В Генеральном штабе ВСУ не исключают, что белорусская сторона может участвовать в войне в Украине на стороне РФ.
Об этом говорится в оперативной сводке Штаба.
"Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) ) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси, в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 едшбр, в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.
Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ", — сообщают в Генштабе ВСУ.
Летчик Александр Красноярцев из Челябинска, сбитый ВСУ во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, рассказал, что такие приказы сознательно отдаются российскими военными.