"Остается вероятность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ": Генштаб Минобороны

"Остается вероятность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ": Генштаб Минобороны

Военные подразделения Беларуси находятся в полной боевой готовности.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают, что белорусская сторона может участвовать в войне в Украине на стороне РФ.

Об этом говорится в оперативной сводке Штаба.

"Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) ) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси, в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 едшбр, в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Летчик Александр Красноярцев из Челябинска, сбитый ВСУ во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, рассказал, что такие приказы сознательно отдаются российскими военными.