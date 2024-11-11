Осталась кучка металлолома: 3-я штурмовая показала эффектную ликвидацию вражеской пушки (видео)

Так, бойцы Третьей штурмовой ликвидировали вражескую пушку. Они зафиксировали ее позицию в одной из посадок Харьковской области.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

И пока враг не открыл огонь по нашим бойцам, на поражение вылетели дроны.

"Несколько точных ударов с FPV и нераспознанная установка — уже просто лом", — отметили в бригаде.

Задание выполнили бойцы 1-го механизированного и Батальона беспилотных систем.

3-я штурмовая показала эффектную ликвидацию вражеской пушки

Ранее борта Третьей штурмовой доставили серию точных сбросов вражеской пехоте. В результате операции — немало 200-х и 300-х оккупантов.

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