Осталась только стирка, которую некому снять: трагическая история гибели женщины в Херсоне

Балкон со стиркой в Херсоне

Жительница Херсона, которая эвакуировалась из города после первого прилета по ее дому, вернулась домой, потому что не могла найти приюта, где бы ее приняли вместе с двумя собачками. По возвращении она постирала свои вещи и развесила на балконе. И погибла во время следующей атаки российских террористов.

Эту трагическую историю рассказала херсонка Ольга Чернышева на своей странице в Facebook.

«Вчера подняла голову и снова увидела тот балкон. Крыша обвалилась, все разбито, а вещи до сих пор висят на веревках. Висят уже очень долго, потому что хозяйка их так и не сняла», — написала она

По словам автора сообщения, после гибели женщины, которую убило прямо в квартире, приехал ее сын, который выгнал собак на двор, закрыл пустую квартиру и уехал.

«А вещи так и остались висеть под дождем и солнцем», — добавила она.

Собак погибшей женщины забрала с улицы ее соседка, которая держала дома четырех котов. Но с ней также произошло несчастье — она подорвалась на взрывоопасном предмете прямо в доме.

«Теперь обеих хозяек нет. Сначала одна, потом другая. А собаки и четверо кошек остались одни. Теперь они живут просто во дворе, и люди ходят их кормить по очереди. Брошены под открытым небом, как и те вещи на балконе. Страшно, когда от человека остается только стирка, которую некому снять, и животные, которые ждут тех, кто уже никогда не придет», — подытожила Ольга Чернышева.

