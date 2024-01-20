Осталась в очаге пожара: в Винницкой области заживо сгорел маленький ребенок

Во время воспламенения брат с сестрой успели выбежать из дома, а девочка осталась.

В селе Лучинчик Винницкой области во время пожара в доме трагически погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Дома без присмотра взрослых остались трое несовершеннолетних детей. Загорелось в одной из комнат дома, где была буржуйка. Когда вспыхнуло, старшие дети — 9-летняя девочка и 6-летний мальчик — сразу выбежали из дома на улицу. Самая маленькая, 3-летняя девочка, к сожалению, осталась в очаге пожара. Ее спасти не удалось", — говорится в сообщении.

Прибыв по вызову, бойцы ГСЧС пожар ликвидировали.

Что же стало причиной возникновения возгорания и гибели малолетнего ребенка, устанавливается.

Напомним, в Самборе, огонь унес жизни мужчины с 2-летней внучкой. Пожар возник в одноэтажном 3-квартирном деревянном жилом доме.

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