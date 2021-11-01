Осталась жена и двое детей: в Ивано-Франковской области от внезапной болезни умер участник АТО/ООС

Умер участник АТО/ООС сегодня, 1 ноября, в больнице.

В больнице из-за осложнений от внезапной болезни скончался боец полка "Азов", 38-летний старший солдат Игорь Ганькулич на псевдо "Ганьчик", родом из Ивано-Франковской области. Сердце мужчины остановилось сегодня, 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "Азов".

"Он был побратимом, который никогда не прятался и брался за любую задачу. Всегда пытался быть полезным. Мы все запомним его, как всегда веселого, простого и откровенного друга", – вспоминают азовцы собратья.

Что известно о военном

Игорь Ганчик родился в селе Пнев Ивано-Франковской области 11 декабря 1982 года. В начале русско-украинской войны мужчина сразу пошел добровольцем в 5-й батальон территориальной обороны "Прикарпатье". В рядах полка "Азов" служил с 2016 года, сначала в минометном дивизионе, а затем — и в минометной батарее 1-го батальона. В составе минометной батареи Ганьчик участвовал во многих операциях подразделения, в том числе был в Марьинке и Красногоровке.

Известно, что у Игоря осталась жена и двое детей.

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