Остались без "Градов" и потеряли три десятка воинов: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

В Запорожской области ВСУ продолжают уничтожать оккупантов.
За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали три десятка россиян и столько же ранили.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию российской агрессии, дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику. За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
- личного состава/ 33 человека, 28 ранены;
- реактивных систем залпового огня "Град"/6 ед;
- 120 мм минометов/2 ед;
- боевых бронированных машин/3 ед.
- автомобильной техники/ 5 ед.", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты рассказывали о том, что это базы ВСУ.
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