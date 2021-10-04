Остались дети и жена: что известно о погибшем полицейском в Чернигове

Женщина погибшего написала трогательный пост в Сети.
В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых жестоко избила двух полицейских. Один из правоохранителей — Артур Ерохин — умер. У мужчины остались жена и двое детей.
На своей странице в Facebook жена погибшего Вероника Ерохина опубликовала пост, в котором поблагодарила мужа за дочь и сына.
"Ты подарил большое богатство — этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел. Настоящие отцы в наше время — это все же редкость", — написала женщина.
Напомним, в Чернигове группа молодых напала на двух полицейских, один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете. Двое полицейских были в отпуске и в гражданской одежде. Конфликт произошел из-за замечания. Мужчин обнаружили на тротуаре. Один из них скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице.
Накануне четырем задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.
Известно, что Артур Ерохин занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе преступлений, связанных с торговлей людьми. Он имел звание капитана Национальной полиции.