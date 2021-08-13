Остались двое маленьких детей: под Житомиром похоронили 30-летнего погибшего в зоне ООС бойца Алексея Кайданович

Остались двое маленьких детей: под Житомиром похоронили 30-летнего погибшего в зоне ООС бойца Алексея Кайданович

В последний путь бойца провели родные, близкие, друзья и обычные горожане.

В Новоград-Волынском похоронили 30-летнего Алексея Кайданович. Он умер 10 августа после ранения, которое получил в зоне проведения ООС в Донецкой области.

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О прощании с военнослужащим сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА Александр Федько.

Алексей Кайданович служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне в составе 30-й отдельной мехбригады им. князя Константина Острожского. Смертельное ранение он получил в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса.

Мужчина попал на фронт в 2014 году в составе 30-й ОМБр, с 2017 года проходил службу в 54 ОРБ.

Алексей Кайданович родился 9 января 1991 года в селе Федоровка Новоград-Волынского района под Житомиром. Дома у него остались жена, маленькие сын и дочь.

Напомним, что провели в последний путь 23-летнего солдата семьдесят второй отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Владислава Мороза.

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