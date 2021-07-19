Остались родители, сестра и брат: молодой патрульный погиб во время службы в Херсонской области

Дмитрий Сапога погиб в 29-летнем возрасте.

Инспектор патрульной полиции Херсонской области Дмитрий Сапога погиб ночью 19 июля во время выполнения служебных обязанностей в ДТП на трассе М-14 "Одесса — Мелитополь-Новоазовск".

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украины.

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Предварительно известно, что инспектор остановил грузовик ночью около 02:00, но водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции, совершил наезд на служебную машину полицейских и Дмитрия, который стоял рядом.

К сожалению, полученные травмы Дмитрия оказались несовместимы с жизнью, он погиб на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.

В полиции рассказали, что Дмитрию было 29 лет. У него остались родители, сестра и брат. В патрульную полицию Херсонской области он присоединился в мае 2018 года. Коллеги вспоминают Дмитрия как искреннего, отзывчивого, доброго и преданного своему делу.

"Ночью нашу полицейскую семью постигла страшная трагедия — при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега Дмитрий Сапога... Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги. Скорбим вместе с вами. Светлая память", — говорится в сообщении патрульной полиции Украины.

Напомним, в Донецкой области во время конвоирования преступника в ДТП погиб майор полиции Александр Корж. В органах внутренних дел человек работал 21 год. Полицейский занимался поиском без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона.

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