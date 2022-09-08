Остались рожки да ножки: ВСУ разбили оккупантов, которые обосновались на аграрном предприятии на Запорожье

ВСУ продолжают наносить большие потери врагу, попадая по его базам.

Так, за прошедшие сутки, украинские защитники попали во вражескую базу оккупантов на территории оккупированной Запорожской области.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в оккупированном Северодонецке учащиеся "учатся" дома без света и Интернета.

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