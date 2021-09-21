Остались сплошные руины: под Запорожьем мужчина взорвал 2-этажный дом, пытаясь совершить самоубийство (фото)

Мужчина открыл газ и пытался покончить с собой.

В Приморске Запорожской области в двухэтажном доме прогремел взрыв. Таким образом владелец дома пытался уйти из жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Сегодня, 21 сентября около 11:00 в Бердянский районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.

Из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили 60-летнего владельца. Выяснилось, что мужчина пытался совершить суицид, включив газ. Ему оказали медицинскую помощь.

"Решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Донецкой области оперативники провели инсценировку заказного убийства. В магазине "заказанного" предпринимателя прозвучали взрыв и выстрелы.

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