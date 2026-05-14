Остались только воспоминания и пепел: в Киевской области россияне разрушили дом павшего героя

14 мая Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, под ударом оказались Киев и область и другие регионы. Пострадал также и Бориспольский район, где вражеские обломки изуродовали жизнь гражданских и разрушили инфраструктуру.

Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет «Суспільне».

В селе Счастливое в результате попадания обломков вспыхнул пожар, полностью уничтоживший дом местной семьи. Как выяснилось позже, этот дом принадлежал семье украинского защитника, отдавшего жизнь на фронте.

«Сейчас людям будет найдено жилье, они будут временно размещены. Через программу єВідновлення будет сделан соответствующий обзор, а в дальнейшем выплачена компенсация. Там жила семья нашего защитника. К сожалению, он погиб на войне», — рассказал Калашник.

В селе также зафиксированы значительные повреждения ударной волной. В двух общежитиях, расположенных рядом, вылетели окна и изуродована кровля. Также огонь уничтожил автомобили, припаркованные на улице у эпицентра падения обломков.

Не менее сложная ситуация в Бориспольском районе, где под удар попало промышленное предприятие. По словам Калашника, на территорию объекта упало шесть больших обломков, которые высекли фасад и выбили окна и двери.

Всего в районе пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии:

27-летнего мужчины с множественными осколочными ранениями живота и грудной клетки;

56-летняя женщина со сквозной травмой лица.

Среди пострадавших оказался трехлетний ребенок, а также женщины 37-ми и 20-ти лет.

Обстрел Украины — последние новости

Напомним, ночью и утром 14 мая Россия нанесла одну из самых больших атак по Украине за все время полномасштабного вторжения. Следует отметить, что начали варить россияне еще вчера, 13 мая. После обстрела дронами враг нанес комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Также Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где в результате попадания разрушен подъезд жилого дома.

На месте прилета образовались руины, в окрестных зданиях выбиты окна, а в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Известно о пяти погибших и более 40 раненых. Среди пострадавших есть лунный младенец, отравившийся угарным газом, а среди погибших обнаружили тело 12-летней девочки.

