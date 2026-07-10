- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 1 мин
Остались жена и двое дочерей: в Киеве прощаются с медийщиком и воином Иваном Трембовецким
В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве прощаются с медийщиком и военнослужащим Иваном Трембовецким, погибшим на фронте во время выполнения боевого задания.
В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе проходит прощание с погибшим украинским медийщиком и военнослужащим Иваном Трембовецким.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Он работал выпускным редактором телеканала ТЕТ, а ранее телеканала «2+2». Провести Ивана в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и собратья.
После церемонии прощания защитника похоронят. Ивану Трембовецкому было 43 года.
Иван Трембовецкий погиб на фронте во время выполнения боевого задания.
Он стал в защиту Украины еще в 2014 году – первым среди работников «плюсов». В составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ воевал в Дебальцево, Песках и защищал Донецкий аэропорт.
После начала полномасштабного вторжения Иван снова присоединился к войску. Последние три года он служил в Главном управлении разведки, а затем перевелся в 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черный ястреб» 8-го армейского корпуса ДШВ.
Иван воевал на Сумском направлении. Несмотря на ранения, возвращался в строй и продолжал выполнять боевые задания.
В гражданской жизни он работал выпускным редактором телеканалов ТЕТ и "2+2". Коллеги вспоминают его как профессионала, искреннего и жизнерадостного человека.
У защитника остались жена и две дочери.