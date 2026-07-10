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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Остались жена и двое дочерей: в Киеве прощаются с медийщиком и воином Иваном Трембовецким

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве прощаются с медийщиком и военнослужащим Иваном Трембовецким, погибшим на фронте во время выполнения боевого задания.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Иван Трембовецкий

Иван Трембовецкий

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе проходит прощание с погибшим украинским медийщиком и военнослужащим Иваном Трембовецким.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Он работал выпускным редактором телеканала ТЕТ, а ранее телеканала «2+2». Провести Ивана в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и собратья.

После церемонии прощания защитника похоронят. Ивану Трембовецкому было 43 года.

Иван Трембовецкий погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Он стал в защиту Украины еще в 2014 году – первым среди работников «плюсов». В составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ воевал в Дебальцево, Песках и защищал Донецкий аэропорт.

После начала полномасштабного вторжения Иван снова присоединился к войску. Последние три года он служил в Главном управлении разведки, а затем перевелся в 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черный ястреб» 8-го армейского корпуса ДШВ.

Иван воевал на Сумском направлении. Несмотря на ранения, возвращался в строй и продолжал выполнять боевые задания.

В гражданской жизни он работал выпускным редактором телеканалов ТЕТ и "2+2". Коллеги вспоминают его как профессионала, искреннего и жизнерадостного человека.

У защитника остались жена и две дочери.

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Дата публикации
Количество просмотров
510
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