Остались жена и маленький сын: в Донецкой области во время конвоирования преступника в ДТП погиб майор полиции

Остались жена и маленький сын: в Донецкой области во время конвоирования преступника в ДТП погиб майор полиции

В полиции говорят, что с начала года Александр раскрывал тяжкие и особо тяжкие преступления.

В Донецкой области во время конвоирования преступника в ДТП погиб майор полиции Александр Корж.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Как стало известно, инцидент произошел утром 15 июля во время выполнения полицейским служебных обязанностей. Во время конвоирования преступника произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 38-летний майор полиции Александр Корж.

В органах внутренних дел мужчина проработал 21 год. Полицейский занимался поиском без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона.

"Жена и малолетний сын Александра уже никогда не обнимут родного человека. Трагедия отобрала у них крепкое плечо мужа и отца — опору в жизни. Искренне сочувствуем непоправимый потере", — прокомментировали в Департаменте.

Telegram/Департамент уголовного розыска

Напомним, что в аварии погиб патрульный Борисполе. Он ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

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