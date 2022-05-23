Остальная жизнь за решеткой: суд вынес приговор 21-летнему российскому военному, застрелившему гражданского

В Киеве прошло заседание суда по делу российского военного Вадима Шишимарина.

Его обвиняют в убийстве гражданского мужчины в Сумской области.

Сегодня, 23 мая, суд вынес приговор 21-летнему оккупанту. Об этом сообщает "Суспільне".

В Соломенском суде Киева был оглашен приговор по делу российского военного, 21-летнего Вадима Шишимарина. Россиянина обвиняют в убийстве гражданского и инкриминируют 438 ст. Уголовный кодекс "Нарушение правил и обычаев войны". Санкции статьи предусматривают от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд вынес приговор по делу и признал военнослужащего виновным в убийстве 62-летнего жителя Сумской области. Подсудимый полностью признал свою вину.

Вадиму Шишимарину 21 год, он командир отделения в/ч 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. После того, как ВСУ разбили колонну техники, в которой ехал Шишимарин, он с четырьмя сослуживцами украли гражданский автомобиль и на нем заехали в поселок Чупаховка Сумской области. По дороге они увидели мужчину, который шел с велосипедом и разговаривал по телефону.

Шишимарин из окна авто выстрелил в голову 62-летнего мужчины из автомата. Мирный житель от полученных ран скончался на месте. В суде россиянин заявил, что он якобы "выполнял преступный указ".

Открытый судебный процесс над российским военным начался 18 мая.

Рассмотрев все доказательства и обстоятельства дела, суд вынес приговор – пожизненное заключение Вадима Шишимарина.

Напомним, в ходе досудебного расследования российский военный признался в убийстве мирного жителя Сумской области. Жена покойного требует для убийцы пожизненного лишения свободы, однако она не против, если захватчика обменяют на украинских защитников.

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