Осталось 1-2 спорных вопроса: глава СВР Умеров о прогрессе в переговорах о прекращении войны

Рустем Умеров / © Getty Images

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В команде президента Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что Киев недоволен посредническими усилиями американского посланника Стива Уиткоффа на треке переговоров о завершении войны.

Так, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров в комментарии для Axios отметил, что этот процесс находится под пристальным вниманием общественности и СМИ, из-за чего его и критикуют постоянно.

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«Нам нужно оставаться сосредоточенными. Стив отлично с нами поработал. Мы не теряем времени и сосредотачиваемся на поиске решений, — цитируют СМИ слова Умерова. — Я считаю, что работу американских переговорщиков должны оценивать люди, непосредственно участвующие в переговорном процессе и тесно сотрудничающие (с ними — ред.)».

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По словам главы СВР, в течение последнего года он ежедневно работал с Уиткоффом и Кушнером, стороны искали решения, которые могли бы положить конец войне и гарантировать Киеву получение гарантий безопасности, а украинцам процветание в будущем.

«Количество камней преткновения уменьшилось с десятков фактически до одного-двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров», — рассказал он, к чему привела эта ежедневная дипломатическая работа.

Напомним, посланника Трампа Стива Уиткоффа хотят отстранить от мирных переговоров, поскольку якобы и Украина, и Россия разочарованы его подходом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о важной договоренности между Украиной и Россией по прекращению ударов по энергетическим объектам обеих стран. Киев готов к взаимному мораторию. Впрочем, Москва молчит.

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