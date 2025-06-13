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- Украина
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Осталось 100 метров: военный эксперт о наступлении РФ на Днепропетровщину
Власти Днепропетровщины последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел.
Сейчас Днепропетровское направление уже активно. Из карт DeepState видно, что до админграницы россиянам осталось 100 метров.
Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью "Главреду".
"На карте DeepState показано, что осталось 100 метров до административной границы, но понятно, что это практически ничего. Скорее всего, россияне уже фактически находятся на Днепропетровщине", - подчеркнул он.
Власти Днепропетровщины последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел по этому направлению, потому что находиться там опасно.
"Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают", - подчеркнул Ступак.
Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил, что якобы оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области. Такие же заявления и звучали в российском Минобороны.
Между тем, аналитик ISW заявили, что не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области». Заявления РФ опроверг и Генштаб ВСУ. Отмечается, что российские военные пытаются продвинуться по направлению к Днепропетровщине, но ВСУ держат оборону.