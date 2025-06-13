Осталось 100 метров: военный эксперт о наступлении РФ на Днепропетровщину

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Сейчас Днепропетровское направление уже активно. Из карт DeepState видно, что до админграницы россиянам осталось 100 метров.

Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью "Главреду".

"На карте DeepState показано, что осталось 100 метров до административной границы, но понятно, что это практически ничего. Скорее всего, россияне уже фактически находятся на Днепропетровщине", - подчеркнул он.

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Власти Днепропетровщины последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел по этому направлению, потому что находиться там опасно.

"Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают", - подчеркнул Ступак.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил, что якобы оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области. Такие же заявления и звучали в российском Минобороны.

Между тем, аналитик ISW заявили, что не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области». Заявления РФ опроверг и Генштаб ВСУ. Отмечается, что российские военные пытаются продвинуться по направлению к Днепропетровщине, но ВСУ держат оборону.

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Дата публикации 13:17, 09.06.25 Количество просмотров 10 Россияне наступают «на грабли» в защите своих самолетов - французский авиаэксперт