Осталось 17 дней: что еще могут успеть военные после СОЧ

Военнослужащий ВСУ / © ТСН

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У военнослужащих, самовольно оставивших часть до 12 июня 2026 года, есть время до 20 сентября для возвращения на службу по упрощенным правилам. Программа позволяет самостоятельно выбрать новую часть и профиль работы без посещения прежнего места службы.

Об этом напомнили Силы обороны юга Украины.

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Военнослужащие могут вернуться на службу после СОЧ по упрощенной процедуре до 20 сентября.

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Воспользоваться программой могут военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, по которым факт СОЧ был зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года включительно.

Упрощенный механизм предполагает несколько возможностей:

самостоятельно выбрать одну из более чем 70 воинских частей;

определить желаемое направление дальнейшей службы;

учесть предидущий военный и гражданский опыт;

не возвращаться в предыдущую воинскую часть для получения документов;

после согласования рапорта сразу прибыть в избранную воинскую часть.

Напомним, в июне Министерство обороны Украины ввело упрощенную процедуру добровольного возвращения из СОЧ в течение 100 дней с возможностью самостоятельно избрать подразделение. Подать рапорт можно через «Армия+», Центры рекрутинга или непосредственно в выбранную часть, а проверка длится до семи дней. Военным гарантируют индивидуальное сопровождение, восстановление денежного, вещевого и продовольственного обеспечения, а также запрет на перевод без письменного согласия в течение шести месяцев. Те, кто не воспользуется этим механизмом, будут проходить более долгую старую процедуру через батальоны резерва и суды.

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