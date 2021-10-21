Осталось 5 баллонов из необходимых ста: под Хмельницким больные коронавирусом могут остаться без кислорода

Осталось 5 баллонов из необходимых ста: под Хмельницким больные коронавирусом могут остаться без кислорода

Городские власти и врачи жалуются, что возникла задержка с поставкой кислорода.

В Славуте Хмельницкой области в городской больнице проблемы с кислородом для больных коронавирусом. Осталось 5 баллонов из необходимых в сутки ста. Жидкого кислорода, который в больнице потребляют полторы тонны, нет вообще.

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Об этом рассказывает "Суспільне" со ссылкой на слова директора школы Леонида Радзивилюка.

По его словам, сейчас в ковидном отделении находится 70 пациентов, из них 40 — кислородзависимые. Это вообще пациенты со штаммом дельта и они нуждаются высокопотоковой кислородной поддержки.

В горсовете уверяют, что больные без помощи не останутся, и их будут размещать в других медучреждениях.

"Будем менять маршрутизацию, размещать людей по другим больницам, таким образом, чтобы предоставлять им услуги. Я не хочу на эту тему даже говорить, потому что я думаю, что должны помогать все", — отмечает мэр Славуты Василий Сидор.

Работники городской больницы с ночи возят кислородные баллоны из Хмельницкой атомной электростанции, однако полностью кислородом больницу она обеспечить не может. В одном баллоне содержится шесть кубометров кислорода — за час может идти три баллона.

Если с атомной электростанции привезут 10-15 балонов, то их хватит до конца суток — говорит Леонид Радзивилюк.

По его словам, львовский завод сейчас не имеет возможности обеспечить жидким кислородом.

"Они говорят о том, что загрузить кислород на Хмельницкую область нет возможности. Возможно завтра. Но это уже продолжается пятый день", — говорит главный врач.

Больница и местные власти сейчас обратились к местным предпринимателям с просьбой помочь в приобретении кислорода. Однако проблему может решить только строительство кислородной станции.

"В апреле было задекларировано государством по строительству кислородных станций. Были выделены частично средства, уже начали проектные документацию. Мы рассчитывали, что в сентябре будем иметь кислородную станцию. Сейчас уже проекты заказали, они проходят экспертизу", — говорит мэр Славуты Василий Сидор.

Напомним, что больницах Житомира, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислородом — напряженная. В медучреждениях возникли проблемы с его поставками.

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