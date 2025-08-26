Осталось меньше недели для СЗЧ, чтобы вернуться на службу: как это сделать

Как вернуться на службу после СЗЧ

В Минобороны напомнили, что осталось меньше недели, чтобы военные, впервые ушедшие в СЗЧ до 10 мая 2025 года, вернулись на службу с помощью «Армия+».

В пресс-службе министерства объяснили, как это сделать.

подайте в приложении рапорт на возврат;

добавьте рекомендательное письмо от части, которая готова вас принять;

через 24 часа после согласования рапорта прибудьте в ближайшее отделение ВСП, а оттуда — в батальон резерва;

за 72 часа от прибытия в батальон командир должен возобновить выплаты и соцгарантии.

После этого подайте в приложении рапорт на смену места службы.

Выберите причину «Возвращаюсь на службу после СЗЧ».

Разместите рекомендательное письмо и военный документ с текущей должностью в батальоне, а также справку, что СЗЧ осуществлен впервые. Ее можно получить у представителя ВСП в батальоне.

Заметим, что военные, впервые ушедшие в СЗЧ до 10 мая 2025 года, имеют время вернуться на службу до 30 августа, то есть меньше недели.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на июль 2025 года было открыто более 200 тысяч дел за СЗЧ и еще более 50 тысяч — за дезертирство.