Осталось меньше недели для СЗЧ, чтобы вернуться на службу: как это сделать
Минобороны назвало дедлайн для СЗЧшников и объяснило, как оформить заявку для возвращения на военную службу.
В Минобороны напомнили, что осталось меньше недели, чтобы военные, впервые ушедшие в СЗЧ до 10 мая 2025 года, вернулись на службу с помощью «Армия+».
В пресс-службе министерства объяснили, как это сделать.
подайте в приложении рапорт на возврат;
добавьте рекомендательное письмо от части, которая готова вас принять;
через 24 часа после согласования рапорта прибудьте в ближайшее отделение ВСП, а оттуда — в батальон резерва;
за 72 часа от прибытия в батальон командир должен возобновить выплаты и соцгарантии.
После этого подайте в приложении рапорт на смену места службы.
Выберите причину «Возвращаюсь на службу после СЗЧ».
Разместите рекомендательное письмо и военный документ с текущей должностью в батальоне, а также справку, что СЗЧ осуществлен впервые. Ее можно получить у представителя ВСП в батальоне.
Заметим, что военные, впервые ушедшие в СЗЧ до 10 мая 2025 года, имеют время вернуться на службу до 30 августа, то есть меньше недели.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на июль 2025 года было открыто более 200 тысяч дел за СЗЧ и еще более 50 тысяч — за дезертирство.