Осталось меньше недели: предприятия ОПК могут потерять критический статус и бронирование работников

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Министерство обороны Украины пересматривает решения, принятые до 7 июля 2026 года, о предоставлении предприятиям оборонно-промышленного комплекса статуса критически важных.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Отмечается, что компании, получившие такой статус по решению Минобороны, должны до 10 августа 2026 повторно подать необходимые документы в соответствии с критерием, по которому им ранее была определена критичность.

Реклама

«Для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура подтверждения статуса без повторного представления полного пакета документов», — подчеркнули в министерстве.

Упрощенная процедура распространяется на:

исполнителей и соисполнителей государственных контрактов;

резидентов Defence City;

производителей взрывчатых веществ и боеприпасов;

отдельные предприятия ОПК, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности.

В зависимости от категории предприятия дополнительно подают информацию о выполнении государственного контракта, обретении статуса резидента Defence City или сроке действия совместного решения с Министерством обороны Украины.

Предприятия, удовлетворяющие этим критериям, должны представить справку о размере начисленной средней заработной платы работников за предыдущий месяц, а также налоговый расчет сумм дохода за соответствующий период.

Реклама

Кто должен пройти полное переподтверждение

Предприятия, получившие господдержку — грант BRAVE1, должны пройти полное переподтверждение статуса. Для этого необходимо подать письмо-обращение, заверенную копию грантового договора и документ, подтверждающий получение грантовых средств.

В случае своевременного представления документов статус критически важного предприятия будет действовать до даты, определенной в предыдущем решении. Также будет сохраняться и бронирование работников.

«Если предприятие, для которого предусмотрена упрощенная процедура подтверждения, не подаст документы в установленный срок, от 1 сентября 2026-го его статус критически важного будет отменен. Соответственно, будет аннулировано и бронирование военнообязанных работников такого предприятия», — отметили в Минобороны.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

В Минобороны подчеркнули, что в Украине изменили правила получения отсрочки . Военнообязанные украинцы, уже имеющие отсрочку от мобилизации, смогут оформить новую, если у них появилось другое законное основание. В то же время, подача заявления на переоформление не будет отменять действующую отсрочку. То есть на время рассмотрения документов человек будет оставаться защищенным от призыва.

Реклама

Уплата штрафа через приложение "Резерв+" устраняет статус "красная лента" и закрывает конкретное нарушение военного учета. В то же время, это не освобождает военнообязанного от дальнейшего выполнения требований законодательства, в частности от обязанности появляться за новыми повестками.

Кроме того, в Украине «Оберіг» будет работать по новым правилам . Утвержденный правительством документ четко регламентирует алгоритм попадания данных в реестр, их обновление, проверку, а также порядок исправления ошибок.

Срок истекает через несколько дней: предприятиям ОПК грозит отмена статуса критически важных

Остались считанные дни: Минобороны предупредило предприятия ОПК о потере статуса и бронировании

Осталось меньше недели: предприятия ОПК могут потерять критический статус и бронирование работников

Новости партнеров