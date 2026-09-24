Осталось всего 7 дней: какие данные нужно обновить в "Резерв+", чтобы не "налететь" на штрафы

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В Украине военнообязанные, призывники и резервисты должны сообщать о любых изменениях своих персональных данных в течение семи дней, а за несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в размере от 17 000 гривен.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Обновить информацию можно через «Резерв+», ТЦК и СП или ЦНАП.

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О каких изменениях персональных данных необходимо сообщать

В случае обновления или корректировки личных данных граждане, состоящие на воинском учете, должны предоставить актуальную информацию в течение семи дней для внесения данных в электронную базу «Оберег», отмечают в Силах обороны.

К персональным данным относятся, в частности:

семейное положение;

состояние здоровья;

место работы;

должность;

адрес проживания;

номер телефона;

адрес электронной почты.

Сообщить об изменениях можно через мобильное приложение «„Резерв+“», лично в ТЦК и СП или в ЦНАП, где доступна соответствующая услуга.

В приложении «Резерв+» функция «Исправить данные онлайн» позволяет обновить информацию или исправить ошибки без посещения ТЦК. Для этого достаточно авторизоваться через BankID, проверить свой статус и в случае неточностей или появления уведомления «Данные не найдены» подать электронный запрос на корректировку или внесение сведений в реестр «Оберег».

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После проверки пользователь получит обновленный военно-учетный документ непосредственно в приложении.

Если систему не удается обновить удаленно, необходимо лично обратиться в ТЦК по месту учета или проживания, воспользовавшись электронной очередью. С собой следует иметь паспорт, налоговый номер, военно-учетный документ и документы, подтверждающие изменения — например, свидетельство о браке, справку о регистрации или договор аренды.

Граждане, находящиеся за рубежом, могут уточнить данные через «Резерв+», электронный кабинет призывника или военнообязанного либо обратиться в дипломатическое представительство Украины.

В «Резерв+» сохраняется статус «на учете» — что делать в таком случае

Если человек уже вступил в Силы обороны Украины, но в «Резерв+» указано, что она до сих пор находится на воинском учёте или её статус отличается от «Исключено», это означает, что в реестре «Оберіг» нет корректной информации о прохождении службы.

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Чтобы устранить эту ошибку, достаточно воспользоваться опцией «Исправить данные онлайн», где необходимо выбрать пункт о пребывании на службе. Далее необходимо заполнить краткую форму: указать ТЦК, осуществлявший призыв, номер или название воинской части, а также кратко описать проблему с указанием даты начала службы.

После отправки формы останется дождаться обработки запроса, по результатам которого данные в реестре будут автоматически приведены в соответствие.

Какие штрафы грозят за несвоевременное обновление персональных данных

Своевременное обновление личных данных позволяет избежать недоразумений при проверке документов, выезде за границу, а также при оформлении отсрочки, бронировании или получении социальных льгот.

Кроме того, точные данные в базе «Оберег» помогают государству эффективно планировать мобилизационные потребности и обеспечивать военные части.

За игнорирование требований воинского учета предусмотрены штрафы и денежные взыскания. Уведомления об обнаруженных нарушениях (например, из-за несвоевременного обновления данных) поступают в приложении «Резерв+» в виде красной ленты. Пользователю предлагается подать электронное заявление о добровольном признании проступка, после чего в течение трех дней в приложении появляется постановление об уплате.

Законодательством предусмотрены следующие размеры штрафов и условия их уплаты:

полная сумма штрафа составляет 17 000 гривен;

если уплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, действует скидка 50%, поэтому сумма составит 8 500 гривен;

в случае дальнейшего уклонения от уплаты дело передается в исполнительную службу, а штраф удваивается до 34 000 гривен с возможностью последующего ареста счетов и имущества.

Таким образом, чтобы избежать финансовых санкций и блокировки счетов, о любых изменениях в личных данных следует сообщать в течение семи дней через «Резерв+», ЦНАП или обратиться в ТЦК.

Мобилизация в Украине — последние новости

Из-за утери медицинских документов в ВЛК и ТЦК людей с реальными диагнозами могут признать годными к службе и мобилизовать. В таких спорах доказывать законность решения должна государственная учреждение, поэтому юристы советуют передавать комиссии только заверенные копии, а в случае потери оригиналов — запрашивать копии документов, на основании которых было принято заключение.

Стоит отметить, чтопо достижении 25 лет мужчинам не нужно лично обращаться в ТЦК и СП — перевод из категории призывников в категорию военнообязанных происходит автоматически. В течение 30 дней центр комплектования самостоятельно обновляет данные в Едином государственном реестре и присваивает первоначальное воинское звание «солдат (матрос) запаса».

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