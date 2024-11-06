Остался лишь скелет: в Карпатах обнаружили остатки тела предполагаемого уклониста – журналист (фото)

Рядом со скелетом нашли личные вещи и документы по имени украинца 1980 года рождения из Черниговской области.

В Ивано-Франковской области, вблизи границы с Румынией, нашли скелет мужчины – вероятного беглеца от мобилизации.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram.

По словам журналиста, тело пролежало в лесу несколько месяцев, рядом нашли личные вещи и документы по имени украинца 1980 года рождения из Черниговской области. Причину смерти установит экспертиза.

Полиция Закарпатской области об этом событии пока не информировала.

Ранее Виталий Глагола рассказал, что на Закарпатье сварщик сбежал в Венгрию из-за самостоятельно вырезанной дыры в мосту.

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